Ο νεαρός άσος των Πρωταθλητών έπειτα από καλάθι που σημείωσε, βρέθηκε στο παρκέ, όταν ο Βινς Κάρτερ του έκανε… σκαμνάκι. Η πτώση του Πάτρικ ΜακΚάου ήταν άσχημη και άμεσα φάνηκε πως αντιμετωπίζει έναν σοβαρό τραυματισμό.

Ο πολύπειρος σούπερ σταρ των «Βασιλιάδων» ξέσπασε σε κλάματα, την στιγμή που ο Στιβ Κερ, αφού πρώτα έβαλε τις… φωνές στον Βινς Κάρτερ για το απρόσεχτο μαρκάρισμα, βρέθηκε στην συνέχεια δίπλα του για να τον παρηγορήσει.

Οι γιατροί που βρέθηκαν στον Πάτρικ ΜακΚάου για τις πρώτες βοήθειες, του ζήτησαν να μην κινείται και έπειτα από 10 λεπτά, ο νεαρός γκαρντ αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η πρώτη διάγνωση για την κατάστασή του.

Δείτε…

Ο τραυματισμός του ΜακΚάου

Vince Carter undercuts Patrick McCaw who hits the floor hard, Steve Kerr is upset at Vince, Vince is distraught pic.twitter.com/7GQE6kHSqo — CJ Fogler (@cjzero) 1 Απριλίου 2018

Τα κλάματα του Βινς Κάρτερ

Vince Carter was visibly distraught as Patrick McCaw gets placed on the stretcher pic.twitter.com/3bb3LHxzlJ — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 1 Απριλίου 2018

Η αποχώρηση του ΜακΚάου με φορείο