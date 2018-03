Δεν έφτανε το νταμπλ-νταμπλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Βαριά ήττα από τους Τίμπεργουλβς γνώρισαν οι Μπακς με 108-89, παρά την καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Giannis» έχοντας 17 πόντους (6/14δ., 0/1τρ., 5/9β.), 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, αλλά και 5 λάθη, αλλά δεν εκτός από τον Μίντλετον (21π.) δεν είχε άλλη βοήθεια.

Πλήγμα για την ομάδα του Μιλγουόκι αποτέλεσε ο τραυματισμός του Μπρόγκντον στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

The best of Giannis tonight against the Timberwolves:



17 PTS | 15 REB | 6 AST pic.twitter.com/Y1tJMEkK2B