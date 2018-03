Επική ατάκα από Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη φάση της βραδιάς

Ο "Greek Freak" ήταν φανταστικός χθες, σημειώνοντας 27 πόντους και 20(!) ριμπάουντ, αλλά τηνπαράσταση "έκλεψε" η μαγική ασίστ που έδωσε στον Κρις Μίντλετον, κάτω απο τα πόδια.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ο Έλληνας φόργουορντ απάντησε: «Πήγα πρώτος στην μπάλα, είδα τον Κρις να τρέχει, ήξερα ότι θα ήταν πίσω μου και έτσι προσπάθησα να του δώσω τη μπάλα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ίσως και να μπορούσα να γίνω παίκτης του ράγκμπι».

Δείτε την ασίστ και τις δηλώσεις του:

"I probably could be a football player...what is that? A pitcher?" - @Giannis_An34 on his football pass to @Khris22m ??? pic.twitter.com/y7GykywrEi