Ανατροπή με τεράστιο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με ανατροπή που ξεκίνησε από τα μέσα της τρίτης περιόδου οι Μπακς κατάφεραν να νικήσουν τους Τίμπεργουλβς με 102-96.

Κομβικός, ως συνήθως, για την ομάδα του Μιλγουόκι ήταν ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak με 22 πόντους (11/19δ., 0/1τρ.), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 λάθη, οδήγησε τους Μπακς στο 18-15.

