Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μυθικά πράγματα το παρκέ του TD Garden αλλά δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στα «Ελάφια» καθώς οι Κέλτες επικράτησαν 111-100.

Ωστόσο, το γήπεδο της ομάδας της Βοστώνης γέμισε από Ελλάδα, μια και οι γηπεδούχοι είχαν ετοιμάσει μία εξαιρετική εκδήλωση, στο πλαίσιο της ελληνικής βραδιάς, τα ξημερώματα της Τρίτης (5/12).

Περίπου 2.000 ομογενείς έδωσαν δυναμικό «παρών» στην Βραδιά Ελληνικής Κληρονομιάς και στο περιθώριο της αναμέτρησης το χορευτικό συγκρότημα «Γιοι και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου» παρουσίασε χορευτικά στο παρκέ του TD Garden, όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο και τις φωτογραφίες του «Εθνικού Κήρυκα».

Κατά την παρουσίαση του αγώνα βραβεύτηκε η Δρ. Αθηνά Πάππας που αναδείχθηκε σε «Celtics hero of the game», διακεκριμένη καθηγήτρια Διαγνωστικών Επιστημών (Diagnostic Sciences) και καθηγήτρια της Εδρας Erling Johansen στην Οδοντιατρική Ερευνα καθώς και επικεφαλής του τμήματος Στοματικής Ιατρικής (Oral Medicine) στο Tufts University School of Dental Medicine στην Βοστώνη.

Παράλληλα, πριν την έναρξη του αγώνα, έλαβε χώρα το «The Nikos Galis All-Stars Game» που διοργανώθηκε από το «The Teddy K Classic Tournament», «The Teddy Kariotis Foundation» και το «The Harry Agganis Tournament» και ήταν ένας σύντομος αγώνας μεταξύ παιδιών, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 8-12 ετών. Στην συνέχεια, τον Εθνική Ύμνο έψαλλε η Ειρήνη Τορνεσάκη.

Η διοργάνωση της Βραδιάς Ελληνικής Κληρονομιάς δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη στήριξη από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη καθώς και τους: Alpha Omega Council, The Teddy K Classic Tournament, Hellenic Women’s Club, EOK, The Agganis Tournament, AHEPA of Boston, New England Hellenic Medical & Dental, National Hellenic Society, The Circle of Hellenic Academy of Boston, Sons and Daughters of Alexander the Great Dance Group, Kefi FM Radio, The Greek Program, @Greece (Instagram Page), Greekboston.com, Grecian Echoes, Federation of Hellenic-American Societies of New England, Olympiakos Boston Fan Club.

