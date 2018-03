Double-double ο Giannis, αλλά πάλευε μόνος (vids)

Την ήττα με 96-86 γνώρισαν οι Μπακς από τους Σέλτικς με τους «Κέλτες» να παίρνουν ρεβάνς για την πρεμιέρα του NBA και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμη μια τεράστια εμφάνιση.

Ο Giannis έκανε νταμπλ-νταμπλ με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ είχε επτά ασίστ, τρία κλεψίματα, ένα κόψιμο σε 42 λεπτά. Παρόλα αυτά πάλευε μόνος του και οι Μπακς δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ που κρίθηκε στο φινάλε

Τα δωδεκάλεπτα: 23-28, 44-43, 69-72, 89-96

Τα καλύτερα του Γιάνναρου

The best from @Giannis_An34's 28p/10r/7a/3s performance in the #ReturnToTheMECCA pic.twitter.com/B23bvKlvWA