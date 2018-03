Γίνεται του… τριπλ νταμπλ φέτος

Κάποτε τα τριπλ νταμπλ τα βλέπαμε με… κιάλια, φέτος όμως τα βλέπουμε πιο συχνά από οποιαδήποτε σεζόν.

Αυτό που έκανε ο Ρίκι Ρούμπιο στην ήττα των Τίμπεργουλβς από τους Σπερς ήταν το 79ο φετινό, κάτι που συνιστά ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ ξεπερνώντας την επίδοση των 78 από την περίοδο 1988/89.

Μεγάλο ρόλο βέβαια σε αυτό παίζει και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ που από μόνος του έχει φέτος 30 (!) ενώ τον ακολουθεί ο Χάρντεν με 15. Money-money 45 τριπλ νταμπλ και όλοι οι υπόλοιποι κοινοί «θνητοί» 34.

Μάλιστα, δύο έχει καταγράψει και ο δικός μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ricky Rubio recorded the @NBA's 79th triple-double of the season, the most ever in a single season in @NBAHistory! pic.twitter.com/r8ABFrvmVZ