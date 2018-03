Χάνει τη σεζόν ο Ντουράντ;

Τι και αν οι άνθρωποι των Ουόριορς καθησύχαζαν κόσμο ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, η έκφραση του προσώπου του Κέβιν Ντουράντ φεύγοντας από το «Verizon Center» πιάνοντας το γόνατό του, ήταν αρκετή για να γεμίσει ανησυχία τους φιλάθλους των «πολεμιστών».

Εν αναμονή ωστόσο των νέων από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, τα πρώτα δείγματα, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Αντριάν Βονιαρόφσκι, δεν δείχνουν ενθαρρυντικά.

Αυτό που εκφράζουν κύκλοι της ομάδας είναι ότι ο Ντουράντ πονάει πολύ και δεν αποκλείεται να τον βλέπουμε να μένε εκτός δράσης για την υπόλοιπη σεζόν!

Sources: Warriors, Kevin Durant's inner-circle bracing for tough news on KD's knee, awaiting MRI result. Fear is he's out months, not weeks.