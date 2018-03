Το αλφαβητάρι του Αντετοκούνμπο

Μπορεί να την καρφώσει όπως θέλει και κυρίως, από όπου θέλει. Στη δεύτερη σεζόν του μάλιστα η Αντετοκουμπο-μανία του κόσμου τον έστειλε στον διαγωνισμό καρφωμάτων του ΝΒΑ χάρη στις εντυπωσιακές φάσεις που προσφέρει κάθε βράδυ.

Ο Γιάνναρος είναι ό,τι πιο κοντινό αυτή τη στιγμή στον Human Highlight Film (a.k.a. Dominique Wilkins) από άποψη θεάματος, σε σημείο που το καθημερινό Top 10 είναι ένα βήμα πριν να μετονομαστεί σε «Giannis and the Rest of NBA». Η είδηση δεν είναι το αν θα βρίσκεται σε αυτό, αλλά σε ποιο αριθμό.