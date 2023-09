Μουντομπάσκετ 2023: Η Γερμανία πήρε την πρόκριση σε ματς-θρίλερ με τη Λετονία - Με ΗΠΑ στα ημιτελικά

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της καριέρας του με τη Γερμανία, αλλά με τον Φραντς Βάγκνερ σε τρομερή βραδιά έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Λετονίας (81-79) και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντομπάσκετ 2023, όπου την περιμένει η Team USA.

Η χώρα της Βαλτικής, με τους Μπέρτανς και Ζάγκαρς να κάνουν «όργια», έφτασε το παιχνίδι στο τελευταίο σουτ, αλλά μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας και της Ισπανίας, δεν κατάφερε να τριτώσει τις εκπλήξεις και να βρεθεί μπροστά στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας.

Οι παίκτες του Λούκα Μπιάνκι βρέθηκαν στο -14 (74-60), 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, αλλά με τρομερή αντεπίθεση έφτασαν το παιχνίδι στο σουτ. Μετά από την 22η άστοχη προσπάθεια του Σρέντερ, είχαν την τελευταία επίθεση, αλλά ο Μπέρτανς αστόχησε από τα 8,5 μέτρα και η Γερμανία πανηγύρισε την πρόκριση.

DAVIS BERTANS FOR THE WIN... NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. ?#FIBAWC pic.twitter.com/mv46svGKYb