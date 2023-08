Μουντομπάσκετ, 2ος όμιλος: Ιστορική νίκη για Νότιο Σουδάν - Διέλυσε την Κίνα

Οι Αφρικανοί ήταν εξαιρετικοί κόντρα στους απογοητευτικούς Κινέζους του Σάσα Τζόρτζεβιτς και ελπίζουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βέβαια, οι πιθανότητες είναι λίγες, καθώς χρειάζονται νίκη των Ασιατών κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, σε περίπτωση που οι Λατίνοι δεν κάνουν την έκπληξη απέναντι στην Σερβία.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς, που σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ενγκόρ Κουάι και 14 είχε ο Νούνι Όμοτ. Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάιλ Άντερσον με 22, με τον Ρούι Ζάο να τον… ακολουθεί από… μακριά με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 40-44, 53-63, 69-89.

Κίνα (Τζόρτζεβιτς): Τσούι 6, Μ. Χου 5 (1), Άντερσον 22 (1), Γουάνκ 2, Ζανγκ, Τ. Ζάο 6, Ρ. Ζάο 13 (3), Π. Ζου 5 (1), Κ. Ζου 10.

Νότιο Σουδάν (Άιβι): Μπαρ, Ντεκ 3 (1), Ντενγκ 12 (1), Γκέιμπριελ 3, Τζόουνς 21 (3), Κάκουολ 6, Κουάνι 16 (4), Μαλουάχ 1, Όμοτ 14 (2), Σαγιόκ 13 (2).

