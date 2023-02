Λετονία - Ελλάδα: Σκόραρε με... προσευχή ο Χουγκάζ, ντεμπούτο και πρώτο καλάθι ο Μαντζούκας (video)

Με ένα εξαιρετικά σπάνιο και δύσκολο καλάθι ολοκληρώθηκε το ημίχρονο της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας στη Ρίγα κόντρα στη Λετονία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2023.



Με τον χρόνο του πρώτου 20λεπτου να ολοκληρώνεται, ο διεθνής φόργουορντ του Περιστερίου, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και βρέθηκε γονατιστός στο παρκέ με αυτή στα χέρια. Μην έχοντας άλλη επιλογή και χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα από τους αντιπάλους του σούταρε από θέση... προσευχής λίγο μέσα από το τρίποντο και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 33-32 (κι ενώ η Εθνική είχε βρεθεί και στο -12).

Μάλιστα με το καλάθι τρελάθηκε ο εκφωνητής της FIBA, ο οποίος άρχισε να μιλάει στα ελληνικά!!! «Ευχαριστώ φίλοι μου. Καληνύχτα. Εμείς αγαπάμε το ελληνικό μπάσκετ», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε αναφορά και στους Θοδωρή Παπαλουκά και Δημήτρη Διαμαντίδη.

The very definition of a prayer ?‍♂️?#FIBAWC x #WinForHellas ?? pic.twitter.com/Pz6JVeP1Gy