Τσεχία-Ελλάδα: Το μήνυμα των Μπακς για Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο (photos)

Η Εθνική ομάδα αποχαιρέτησε παρά τη νίκη επί της Τσεχίας, το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, με τους Μιλγουόκι Μπακς να μην αφήνουν ασχολίαστη την πορεία της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, τα «ελάφια» στον επίσημο λογαριασμό τους, στο Twitter ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα πήρε τη νίκη απέναντι στην Τσεχία (84-77), όμως δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, εξαιτίας της διαφοράς»

Greece secured the WIN over the Czech Republic (84-77), but won’t advance into the next round due to tie breaker scenarios. #HellasGotGame | #FIBAWC pic.twitter.com/lRzORg8ckv