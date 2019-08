Βασιλόπουλος: «Θα προτιμούσα να σε κουβαλάω για να σε πετάξω σε πισίνα» (photo)

View this post on Instagram

Θα προτιμούσα να σε κουβαλάω έτσι για να σε πετάξω σε μια πισίνα ρε αδερφέ... αλλά η ζωή τελίκα είναι φτιαγμένη με δυσκολίες!! Όλοι θα σου πουν να μείνεις δυνατός,γιατί απλά έτσι τους έχεις μάθει..!! Δεν είναι like κ καρδούλες η ζωή, ούτε μετριέται έτσι η αγάπη.. κ εσυ έχεις αρκετή γιαυτο το άθλημα!.. αυτό το άθλημα που σε κάνει να πονάς κ που το κυνηγάς κάθε μέρα ώστε να γίνεις καλύτερος..άλλοι λένε ότι είναι μια δοκιμασία,άλλοι λένε η κακιά στιγμή!! Κανείς δεν ξέρει.. αυτό που ξέρω εγώ είσαι ΕΣΥ..!! Κ είμαι σίγουρος πως θα είσαι κάθε μέρα εκεί,κλεισμένος σε ενα φυσικοθεραπευτηριο και σε ένα γυμναστήριο ΜΟΝΟΣ σου για να γίνεις καλά.. αυτή είναι κύριοι η ζωή ενός πρωταθλητή. Μια ζωή, που πολλές φορές η επιτυχία μετριέται με τα σημάδια που έχεις στο κορμί σου!!δεν είναι παράσημα,ούτε απλές γρατζουνιές.. είναι πόνος!! Πόνος για κάτι που αγαπάς...!! Κ ότι αγαπάς δεν το αφήνεις ποτέ.. @johnathi17 μεινε δυνατός κ εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για σένα!.. #team#hellas#together