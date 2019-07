Φορτσάρει για το Mundobasket ο Ματσιούλις

Ο Λιθουανός φόργουορντ της ΑΕΚ αποθεραπεύτηκε πλήρως από τον τραυματισμό του στο χέρι και έτσι θα δώσει κανονικά το «παρών» στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας της χώρας του, ενόψει της έναρξης του Mundobasket του 2019 στην Κίνα.

Έτσι, ο Γιόνας Ματσιούλις θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στην τελική 12άδα της «Lietuva», η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Καναδά, Σενεγάλη και Αυστραλία.

Jonas Maciulis managed to recover on time and will start preparation for FIBA World Cup 2019 with Lithuania NT.