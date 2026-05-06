Σορτς: «Δεν είναι αυτή η… συνταγή για τα playoffs»

Έχασε το πρώτο ματς στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR και έχει μία ακόμη ευκαιρία την Παρασκευή για να τελειώσει τη σειρά με τη Βαλένθια στην έδρα του. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει διαφορετική νοοτροπία και να μην αρχίσει ξανά νωθρά την αναμέτρηση, όπως είπε ο Τι Τζέι Σορτς στη Nova.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού:

«Μπήκαμε νωθρά, δεν είχαμε ένταση στην αρχή. Δεν μπήκαμε καλά στο ματς, τους αφήσαμε να αισθανθούν καλά. Δεν είναι αυτή η συνταγή για τα playoffs. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση από την αρχή, να χτυπήσουμε πρώτοι. Ειναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια και πρέπει να απαντήσουμε.

Θα δούμε ξανά το ματς, τα λάθη μας, έχουμε προπόνηση αύριο. Έβαλαν πολλά εύκολα καλάθια, ειδικά στο transition, πρέπει να τα περιορίσουμε. Ευχαριστούμε τη θύρα 13 τον κόσμο που μας στήριξε. Θα τους χρειαστούμε και στο τέταρτο παιχνίδι, από όλο τον κόσμο που μας δίνει πάντα ενέργεια για να κλείσουμε τη σειρά».