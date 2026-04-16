Φαρίντ: «Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε ενόψει του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague.

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη regular season της φετινής EuroLeague φτάνει στο τέλος της και ο Κένεθ Φαρίντ υπογραμμίζει τι πρέπει να κάνει η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο και να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Όσο αγωνίζομαι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Μπορέσαμε να διαχειριστούμε την Μπαρτσελόνα στην έδρα της, αλλά η Βαλένθια μας διαχειρίστηκε στην έδρα της. 1-1 σε δύσκολο περιβάλλον”.

Για το κλίμα στα αποδυτήρια ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής περιόδου: “Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγξουμε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό είναι αύριο, κερδίζοντας το παιχνίδι που χρειαζόμαστε».