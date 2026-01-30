Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!

Οnsports Τeam

Με την απόλυτη στήριξη των ομάδων αναδείχθηκε νέος CEO της EuroLeague ο Τσους Μπουένο.

Η EuroLeague Basketball θα έχει νέο CEO, καθώς ο Τσους Μπουένο θα διαδεχθεί τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, όπως προέκυψε από την ψηφοφορία που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague.

Μάλιστα η απόφαση αυτή πάρθηκε ομόφωνα με τον Μπουένο να παίρνει 13 ψήφους στη ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Ο 56χρονος Μπουένο διαθέτει εμπειρία 30 και πλέον ετών στον χώρο του μπάσκετ. Αγωνίστηκε επαγγελματικά, ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα για να φτάσει έως και την ανδρική ομάδα τη σεζόν 1988-89, με την καριέρα του να διαρκεί εν τέλει για μία οκταετία, περνώντας από διάφορες ισπανικές ομάδες.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ισπανικής Ένωσης Επαγγελματικών Παικτών μπάσκετ, αλλά και πρώτος ΓΓ. Το 2010 διετέλεσε αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Λειτουργιών Μπάσκετ στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική για χάρη του ΝΒΑ.

Ουσιαστικά ο Μπουένο θα αποτελέσει το δεξί χέρι του Ντέγιαν Μποντιρόγκα και αναμένεται να πιάσει δουλειά άμεσα, αναφορικά με τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ Euroleague και ΝΒΑ.