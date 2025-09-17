Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης
Onsports Team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 13:58
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης

Ο παίκτης του Ολυμπιακού λίγο μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και μένει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες. 

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Κίναν Έβανς καθώς ο Αμερικανός παίκτης τραυματίστηκε εκ νέου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Πειραιά αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το ξεκίνημα της φετινής EuroLeague. 

Λίγο μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του που τον άφησε εκτός για παραπάνω από μία σεζόν, ο Έβαςν τραυματίστηκε εκ νέου με τη διάγνωση να κάνει λόγο για οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα.

Όπως είναι λογικό, ο Έβανς δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη για τα φιλικά προετοιμασίας στο Ηράκλειο. Αντίθετα, εκεί θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης
26 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Φιλικό αλά... EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
33 λεπτά πριν ΑΕΚ: Φιλικό αλά... EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
EUROLEAGUE
Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»
1 ώρα πριν Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»
BET
Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα, αλλά κανείς δεν το κάνει (από τα πιο βρώμικα σημεία κουζίνας)