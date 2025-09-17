Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης

Onsports Team

Ο παίκτης του Ολυμπιακού λίγο μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και μένει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες.

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Κίναν Έβανς καθώς ο Αμερικανός παίκτης τραυματίστηκε εκ νέου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Πειραιά αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το ξεκίνημα της φετινής EuroLeague.

Λίγο μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του που τον άφησε εκτός για παραπάνω από μία σεζόν, ο Έβαςν τραυματίστηκε εκ νέου με τη διάγνωση να κάνει λόγο για οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα.

Όπως είναι λογικό, ο Έβανς δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη για τα φιλικά προετοιμασίας στο Ηράκλειο. Αντίθετα, εκεί θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο.