Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν sold out για τον αγώνα της Euroleague
EUROKINISSI
Οnsports team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 20:37
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν sold out για τον αγώνα της Euroleague

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαρτίου 2026.

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe».



