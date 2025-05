Παναθηναϊκός AKTOR για το έβδομο: «Σαν σήμερα γράφτηκε ιστορία και το τρόπαιο επέστρεψε σπίτι»

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε 95-80 της Ρεάλ Μαδρίτης και στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το «τριφύλλι» σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε: «Βερολίνο, 26/5/2024. Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, γράφτηκε ιστορία ξανά και το έβδομο μας ευρωπαϊκό τρόπαιο επέστρεψε σπίτι!».

Μάλιστα, στο «CLUB1908» δημοσιεύθηκε και ένα βίντεο με το μεγάλο κάρφωμα του Κέντρικ Ναν, το τρίποντο του Κώστα Σλούκα και στιγμές από τους πανηγυρισμούς.

