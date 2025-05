Euroleague Final Four 2025: Μποντιρόγκα και Μοτεγιούνας μίλησαν για την διοργάνωση

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο πρόεδρος και ο CEO της Euroleague παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο του Final Four 2025.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Γιάννης Κουβόπουλος

Όπως συνηθίζεται στο περιθώριο των Final Four της Euroleague, ο πρόεδρος της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο CEO, Παούλιους Μοτεγιούνας, αναφέρθηκαν στο παρόν και στο μέλλον της διοργάνωσης. Τι ειπώθηκε για το format, τη διαιτησία, την πιθανότητα αύξησης ομάδων και όλα τα ζητήματα που αφορούν την Euroleague.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ανέφερε:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τη Φενέρ και τη Μονακό, που έφτασαν στον τελικό. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμη έναν αξέχαστο τελικό, που θα είναι ο ιδανικός τρόπος να γιορτάσουμε μια από τις καλύτερες σεζόν της διοργάνωσης. Το φετινό Final Four αποδεικνύει ότι η EuroLeague είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Ανοίγουμε νέες αγορές, χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας.

Οι οπαδοί μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, ταξιδεύουν παντού. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για πολλούς λόγους. Γιορτάζουμε 25 χρόνια. Θέλω να συγχαρώ τους πάντες, τους παίκτες, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς κι εσάς τα ΜΜΕ. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές προοπτικές για το μέλλον εδώ στο Άμπου Ντάμπι. Είχαμε μια απίστευτη σεζόν σε νούμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για όσα πετύχαμε φέτος.

Προτιμώ το Final Four. Ίσως αυτή να είναι η άποψη των παικτών που έχουν χάσει πολλά Final Four και προτιμούν τις σειρές των playoffs. Εμείς και οι οπαδοί προτιμούμε τα Final Four και τον τρόπο που καθορίζεται η νίκη.

Αν έχετε δει άλλες διοργανώσεις, ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έλεγα ότι εμείς έχουμε τους καλύτερους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι μέρος του συνολικού προϊόντος. Οι διαιτητές έχουν την στήριξή μας, νομίζω ότι είχαν καλή απόδοση όλη τη σεζόν και στα playoffs και στο Final Four. Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, πρέπει να ρωτήσετε τους υπεύθυνους διαιτησίας. Ωστόσο, από την επόμενη σεζόν τα instant replays θα έχουν μικρότερη διάρκεια.

Πρέπει να προστατεύουμε τους παίκτες, όμως δεν είναι μόνο θέμα της EuroLeague η ξεκούραση των παικτών, υπάρχει ένα συνολικό καλεντάρι, που περιλαμβάνει τα εθνικά πρωταθλήματα και τους αγώνες των εθνικών ομάδων».

Οι δηλώσεις του Παούλιους Μοτεγιούνας:

Για την ατμόσφαιρα στο Final Four: «Είναι ευτυχές ότι είχαμε καλή συμπεριφορά από τον κόσμο, δεν υπήρξε το παραμικρό στις εξέδρες και αυτή την εικόνα θέλουμε και αυτό δείξαμε στο Άμπου Ντάμπι. Το ατυχές ήταν το γεγονός με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος στηρίζει την ομάδα του και είναι ιδιοκτήτης μίας από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι λυπηρό που πήραμε αυτή την απόφαση για τον κ. Γιαννακόπουλο. Αυτό είναι που μπορώ να πω».

Για την αύξηση των ομάδων: «Πιστεύουμε πως είμαστε έτοιμοι για 20 ομάδες, έχουμε δυνατές υποψήφιες ομάδες, το μάνατζμεντ πιστεύει σε αυτό το βήμα και οι ομάδες θα αποφασίσουν. Έχουμε μοιράσει ήδη τις προτάσεις μας και θα το συζητήσουμε. Το αν θα είναι 18 ή 20 ομάδες θα το δούμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι για τις 20 ομάδες».

Για τη διεξαγωγή του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι: «Είμαστε ευγνώμονες στην πόλη του Άμπου Ντάμπι. Όταν ανακοινώσαμε αυτή τη γενναία κίνηση υπήρχε σκεπτικισμός. Είμαστε περήφανοι που πήραμε αυτή την απόφαση, η διοργάνωση έχει το επίπεδο που θέλαμε και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία των φιλάθλων μας και εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκλειδώσαμε νέες προοπτικές για το προϊόν μας, ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια και μεγαλύτερη προσοχή από όλους εσάς. Είχαμε αυξημένα νούμερα σε στατιστικά ψηφιακά, τηλεθέασης και προσέλευσης στα γήπεδα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε στη λίστα με event που γίνονται εδώ, όπως η Formula 1 και το UFC. Ανεβάσαμε το επίπεδο, όπως παραδέχτηκε και ο υπεύθυνος της Etihad Arena. Το μέλλον μας είναι λαμπρό και ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν».

Για το αν θα ξαναγίνει Final 4 στο Άμπου Ντάμπι: «Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ξαναγίνει εδώ. Όχι του χρόνου, γιατί δεν θέλουμε να κόψουμε τους δεσμούς μας με την Ευρώπη. Όμως όταν τελειώσει το Final 4 εδώ θα αξιολογήσουμε πάλι τα πάντα».

Για την πρόταση της BC Partners να γίνει μέτοχος στην Ευρωλίγκα: «Ευχαριστούμε την BC Partners, μας έκανε μια πρόταση, αλλά δεν την αποδεχτήκαμε. Θα πρέπει να ανασυνταχθούμε. Είναι κάτι φρέσκο. Δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη εικόνα αν θα έχουμε κάποια τέτοια συμφωνία στο μέλλον».

Για την συνάντηση που θα γίνει με το ΝΒΑ Europe: «Θα πάμε με ανοιχτή καρδιά και μυαλό. Θέλουμε να μεγαλώσουμε το μπάσκετ στην Ευρώπη, αν βρούμε συνεργασίες που μας ταιριάζουν μπορεί να το κάνουμε. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την πίτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αν μπορούμε να το κάνουμε, θα το προχωρήσουμε. Θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους και θα εξετάσουμε τις πιθανότητες».

Για την πιθανή αποχώρηση ομάδων από την Ευρωλίγκα ή το Eurocup. «Όσον αφορά στις φήμες για τη Βαλένθια και την Μπανταλόνα, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε φήμες. Η Άλμπα πήρε μια απόφαση που περιμέναμε. Είναι δική τους απόφαση, εμείς προχωράμε. Έχουμε μια λίστα δυνατών ομάδων που θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε».

Για το ενδεχόμενο να γίνουν αγώνες σε πόλεις εκτός Ευρωλίγκας και το αν θα υπάρχει κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες: «Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γίνουν παιχνίδια σε ουδέτερα γήπεδα. Ίσως και την επόμενη σεζόν. Όσον αφορά στις ώρες των αγώνων, είναι πολλά που παίζουν ρόλο στις αποφάσεις μας. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια και είναι δύσκολο να είναι όλοι ικανοποιημένοι».

Για τις σερβικές ομάδες και τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα: «Έχουμε 12 σταθερές ομάδες, οι σερβικές ομάδες είναι στη λίστα, όπως η Βαλένθια, η Dubai BC, η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Βίρτους Μπολόνια… Θα εξετάσουμε ποιες θα είναι στην Ευρωλίγκα, όχι για μια σεζόν αλλά μπορεί και για παραπάνω».

Για την Dubai BC: «Δεν είναι στην Ευρωλίγκα ακόμη, αν αποφασίσουμε θα σας το πούμε. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Είναι στη λίστα και θα αποφασίσουν οι ομάδες».

Για τις ομάδες του Ισραήλ και της Ρωσίας: «Είναι ένα λεπτό θέμα λόγω της πολιτικής κατάστασης. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει μόλις επιστρέψει και η ειρήνη, κάτι που θέλουμε όλοι μας».