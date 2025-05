Final Four 2025: Μήτογλου και Γκραντ απαντούν στον Μπάλντγουΐν για τα «πολλά φάουλ» (vids)

Onsports Team

Ο Τζέριαν Γκραντ είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς παίκτες της φετινής EuroLeague, κάνοντας εμφανίσεις που δείχνουν δίψα για νίκη και διακρίσεις.

Πριν από λίγες ημέρες, ο σημερινός αντίπαλός του, Γουέιντ Μπάλντγουϊν, ρωτήθηκε τι είναι αυτό που κάνει τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR τόσο καλό αμυντικό και ο ίδιος αρκέστηκε να απαντήσει πως «κάνει πολλά φάουλ».

Το σχόλιό τους για αυτή την τοποθέτηση έκαναν οι Ντίνος Μήτογλου, αλλά και ο ίδιος ο Τζέριαν Γκραντ, μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του PS Blog του Pamestoixima.gr.

Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε πως ο Γκραντ είναι «πολύ μπασκετικός τύπος και δεν κάνει τίποτα εσκεμμένα», ενώ ο 32χρονος παίκτης ανέφερε πως «τον έχουμε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάει, εγώ αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει».

Αμφότεροι εκδήλωσαν την επιθυμία που έχουν για ένα πιθανό back-to-back, το πρώτο της ιστορίας του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά και την… εγρήγορση, στην οποία πρέπει να παραμείνουν, ενόψει των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τέλος, πρωταγωνίστησαν και σε ένα απολαυστικό κουίζ, σχετικά με κατορθώματα συμπαικτών και αντιπάλων σε Final Four. Ποιος λέτε ότι κέρδισε;

Final Four 2025 - Όλα τα βλέμματα στο Abu Dhabi

