Euroleague Final Four 2025: H «Έρικα» υποδέχθηκε Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό στο Άμπου Ντάμπι

Η… ιδιαίτερα υποδοχή στις ομάδες είχε κελεμπίες, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.

Αυτή που τράβηξε, όμως, σχεδόν όλα τα βλέμματα ήταν η «Έρικα», το γεράκι που υποδέχθηκε τις αποστολές. Αρχικά, συναντήθηκε με τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «καραφλό γεράκι».

«Το δίδυμο που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν», ήταν το σχόλιο της Euroleague. Η Μονακό ήταν κι η πρώτη ομάδα που πάτησε το πόδι της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όσον αφορά στους δύο «αιωνίους» προσγειώθηκαν στα ΗΑΕ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Να θυμίσουμε ότι οι αποστολές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είχαν αναχωρήσει από τη χώρα μας στις 16:30 με διαφορετικές πτήσεις, ωστόσο οι παίκτες των ομάδων είχαν την ευκαιρία να φτιαξουν κοινά «πηγαδάκια» στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Ολυμπιακός έφτασε πρώτος στο Άμπου Ντάμπι, για να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός, με τον Κέντρικ Ναν να... κλέβει την παράσταση με την καρφίτσα MVP που πρόσθεσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν η μοναδική ομάδα που δεν έφτασε από την Τρίτη (20/05) στο Άμπου Ντάμπι, κάτι που αναμένεται να γίνει την Τετάρτη (21/05).

