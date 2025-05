Δύο ελληνικές ομάδες, ένα Final Four Euroleague και μία ευκαιρία να δούμε συναρπαστικό μπάσκετ

Η περσινή σεζόν της Euroleague βρήκε τον Παναθηναϊκό AKTOR να ράβει το 7ο αστέρι στη φανέλα του, έχοντας πραγματοποιήσει ένα δυνατό comeback, ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι την 3η θέση. Έτσι, εύλογα η φετινή ευρωπαϊκή σεζόν ξεκίνησε τον Οκτώβρη με προσδοκίες για τους αιώνιους αντιπάλους.

Fast forward στον Μάιο, ο οποίος βρίσκει για 2η συνεχόμενη σεζόν και 6η συνολικά (1994, 1995, 2009, 2012, 2024, 2025), δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four της Euroleague. Ο πρωταθλητής του 2024 και η πρώτη ομάδα της φετινής κανονικής διάρκειας, ή Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, ετοιμάζονται για το Άμπου Ντάμπι με έναν κοινό στόχο: Την κορυφή -και μάλιστα στο πρώτο Final Four στην ιστορία της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.

Κάπως έτσι, δεν είναι λίγοι οι φίλαθλοι των δύο ομάδων -το αντίθετο θα λέγαμε- που θα ήθελαν να βρεθούν από κοντά για να τις στηρίξουν, όμως δεν μπορούν. Όταν, όμως, δεν πάνε οι φίλαθλοι στο Άμπου Ντάμπι, πάει το Άμπου Ντάμπι στο σπίτι τους χάρη στην ΕΟΝ, η οποία στις 23 & 25 Μαΐου θα προβάλλει μέσα από το Novasports Prime όλους τους αγώνες του Final Four της Euroleague.

Ζευγάρια που υπόσχονται δυνατούς αγώνες στον δρόμο για τον μεγάλο τελικό

Την Παρασκευή 23 Μαΐου, η δράση αρχίζει στο Novasports Prime με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 18:00. Η ομάδα του γνωστού μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχασε, 13 μέρες πριν από το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού, από τη Μπεσίκτας με 72-62 για το πρωτάθλημα Τουρκίας, κάτι που έκανε τον Λιθουανό προπονητή να παραδεχτεί πως «Δεν μπορώ να αλλάξω και πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε έτοιμοι για το Final Four». Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρώτος ημιτελικός θα είναι... περίπατος, καθώς η Φενέρμπαχτσε δεν παύει να είναι μια δυνατή ομάδα και ο αγώνας θέλει καθαρό μυαλό και ψυχή, κάτι που ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει αποδείξει ότι διαθέτει.

Στις 21:00 σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός (συντονιζόμαστε πάλι στο Novasports Prime), που θα αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά τη Μονακό στην post season. Για την ακρίβεια, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία τελευταία τετραετία. Κυρίως, όμως, έχει να αντιμετωπίσει τον προπονητή των Μονεγάσκων, τον Βασίλη Σπανούλη, έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με τους Πειραιώτες, σε έναν κρίσιμο αγώνα.

Δεν είμαστε μάντεις για να προβλέψουμε τις ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό του Final Four την Κυριακή 25 Μαΐου, αλλά δεν θα λέγαμε «όχι» σε έναν τελικό με 100% ελληνικό χρώμα. Η πιθανότητα δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν είναι μικρή -μιλάμε για κορυφαίες ομάδες- και, αν συμβεί, ξέρουμε ότι δεν θα είναι ένας ακόμα τελικός. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα είναι και αυτή «γεμάτη» μπασκετικά στο Novasports Prime, με τον αγώνα για τις θέσεις 3-4 να είναι στις 17:00 και τον μεγάλο τελικό στις 20:00.

Βλέπουμε το Final Four όπου και αν είμαστε

Ό,τι καιρό και να έχει, το ΠΣΚ 23-25 Μαΐου θα μας βρει μπροστά από μια οθόνη (μικρότερη ή μεγαλύτερη, η επιλογή είναι δική μας), αφού όλοι οι αγώνες του Final Four της Euroleague θα μεταδοθούν ζωντανά στην ΕΟΝ από το Novasports Prime. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό: Όλοι οι συνδρομητές της ΕΟΝ θα ζήσουμε την κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση σε κορυφαία ποιότητα.

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το Sports Mode του Novasports στην ΕΟΝ είναι αυτό το κάτι που θέλουμε οι λάτρεις της στατιστικής, καθώς με αυτή τη λειτουργία μπορούμε να παρακολουθούμε ζωντανά όχι μόνο τα αποτελέσματα των αγώνων, αλλά και τις συνθέσεις ομάδων, τα στατιστικά παικτών, αναλύσεις, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που μετατρέπουν τη φάση «βλέπω αγώνα στο σπίτι» σε εμπειρία.

Ή όχι απαραίτητα στο σπίτι. Βλέπεις, η ΕΟΝ είναι διαθέσιμη σε κινητά tablets, smart TV και PC/Mac, που σημαίνει ότι δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό μπασκετικής δράσης είτε είμαστε στο σπίτι είτε στην στα ΜΜΜ επιστρέφοντας από τη δουλειά.

Για να δούμε, θα συναντηθούν στον τελικό της Euroleague ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός;