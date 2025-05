Αταμάν σε παίκτες: «Στόχος δεν είναι το Final Four, αλλά το back to back»

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four συνεχάρη τους παίκτες του κι έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν μια πολύ δύσκολη σειρά για εμάς. Μετά από 39 αγώνες, φτάσαμε στο Final Four, κάτι το οποίο αξίζαμε. Δεν παίξαμε πολύ καλά, αλλά βγάλαμε πολλή μαχητικότητα. Φυσικά ο στόχος μας δεν είναι να πάμε απλά στο Final Four, αλλά να πάμε εκεί και να κερδίσουμε για ακόμα μια φορά. Είχαμε πολλή πίεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες γιατί και η Εφές δεν τα παρατάει ποτέ. Δείξατε μεγάλη μαχητικότητα! Κάποιοι δεν παίξατε απόψε, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλη η ομάδα θα είναι στο Άμπου Ντάμπι για να προσπαθήσει να φτάσει στο back to back. Πάμε»!