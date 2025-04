Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Σπάσαμε την κατάρα» - Ο λόγος που βγήκε ξανά η «Πράσινη» πριν το Βερολίνο

Η Euroleague ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ για το έβδομο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Το ντοκιμαντέρ ανέβηκε στη Euroleague TV, ωστόσο στα social media της διοργάνωσης «ανέβηκε» ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στο βίντεο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» εξηγεί τον λόγο που πήρε την απόφαση να βγάλει ξανά, για μία ημέρα, την εφημερίδα «Πράσινη», υπογραμμίζοντας ότι: «Σπάσαμε την κατάρα».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ακούγεται να λέει:

«Πίσω στο 2012, όταν αποκλειστήκαμε από τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη, ο Γενικός Διευθυντής της εφημερίδας έβαλε με μεγάλα γράμματα "Ο Παναθηναϊκός είναι και θα είναι για πάντα η εξάστερη ομάδα".

Τα χρόνια περνούσαν, δεν παίρναμε το έβδομο αστέρι. Περνούσαν κι άλλα χρόνια. Οπότε πέρυσι είπα: "πρέπει να σπάσω την κατάρα". Πήγα λοιπόν στο τυπογραφείο και είπα: "Θέλω να τυπώσω για μία ημέρα ξανά την εφημερίδα, ώστε να σπάσω αυτήν την κατάρα". Φτιάξαμε αυτό. "Η ώρα έχει έρθει για εμάς να γίνουμε η επτάστερη ομάδα και όχι να μείνουμε στα έξι".

Σπάσαμε την κατάρα και πήραμε τον τίτλο. Αυτό θα το κρατήσω για πάντα».

Panathinaikos’s stunning turnaround from 17th place to 2024 EuroLeague champions is captured in the new documentary “The 7th Star” ?



Now streaming for free on EuroLeague TV with an EL ID, the film follows their dramatic postseason journey to a seventh title ?



Key figures like… pic.twitter.com/pyZSMtJ0oq