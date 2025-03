Αλβέρτης: «Έχει ιδιαίτερο χρώμα το ντέρμπι με Ολυμπιακό - Έχουμε φύγει πρωταθλητές από εκεί»

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα ντέρμπι και προσελκύουν τα βλέμματα και το ενδιαφέρον, ενώ μίλησε και για τους Γκέιμπριελ και Πλάις που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά με τα «πράσινα» στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης μίλησε για:

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τις ιδιαιτερότητες τέτοιων αγώνων: «Η ιδιαιτερότητα είναι πως είναι η κλασική μάχη ανάμεσα στους αιώνιους. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες παιχνίδια σαν αυτά. Πάντα κι οπουδήποτε αποτελούν είδηση από μόνα τους. Έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα αυτό το ντέρμπι, που προσελκύει όλα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον.

Κάποια πράγματα πάνω - κάτω είναι ίδια. Είτε παίζεις για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη. Απλά ενδεχομένως στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίζει ρόλο για το πλεονέκτημα έδρας ή κάτι άλλο. Δεν παύει όμως να είναι ένα παιχνίδι που θέλεις να κερδίσεις...

Πολλά είναι τα παιχνίδια που μου έρχονται στο μυαλό, πολλά τα παιχνίδια που έχουμε δώσει... Έχουμε κερδίσει, έχουμε κάνει μεγάλες νίκες, έχουμε φύγει και πρωταθλητές από εκεί. Αυτά είναι στο παρελθόν. Τώρα έρχεται το παρόν και το μέλλον. Είμαστε μόνο εκεί».

Το αν υπάρχει κάποια έξτρα συμβουλή σε Γκέιμπριελ και Πλάις, που θα παίξουν για πρώτη φορά στο ΣΕΦ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR: «Είναι παιδιά που έχουν εμπειρία. Ειδικά ο Πλάις έχει κερδίσει την EuroLeague, έχει παίξει τόσα παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάτι να πω. Ξέρουν όλοι από μόνοι τους κι είναι έτοιμοι».

Fragiskos Alvertis, a true legend of these battles, shares his own thoughts about the upcoming derby, what makes these games so special, the intensity behind them, and more!



