ΕΠΟΣ: Ο Αταμάν στην παραλία και οι «πράσινοι» ρεπό

Όπως είναι φυσιολογικό το κλίμα στις τάξεις της ομάδας του Παναθηναϊκού, μετά την νίκη επί της Ρεάλ, ήταν εξαιρετικό και ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να το κάνει ακόμα καλύτερο. Όχι, δίνοντας ρεπό στους παίκτες του, αλλά με τον τρόπο που το έκανε. Στο τέλος της ομιλίας του ο Τούρκος τεχνικός, έβγαλε το κινητό του, τσέκαρε τον… καιρό και είπε «Αύριο θα είχε πολύ ωραίο καιρό. Εγώ θα είμαι στην παραλία. Οπότε έχετε ρεπό».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια. Κάνατε πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα πρέπει αν σκεφτούμε για την επόμενη βδομάδα. Έχουμε το ντέρμπι στην Euroleague. Θα πάμε να κερδίσουμε εκεί. Πέρσι δεν κερδίσαμε εκεί στην Euroleague. Θα πάμε τώρα στον Πειραιά για να κερδίσουμε. Μια στιγμή… Αύριο (σ.σ. σήμερα) ο καιρός θα είναι υπέροχος. Θα είμαι στην παραλία. Έχετε ρεπό»!

Συγχαρητήρια. Κάνατε πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα πρέπει αν σκεφτούμε για την επόμενη βδομάδα. Έχουμε το ντέρμπι στην Euroleague. Θα πάμε να κερδίσουμε εκεί. Πέρσι δεν κερδίσαμε εκεί στην Euroleague. Θα πάμε τώρα στον Πειραιά για να κερδίσουμε. Μια στιγμή… Αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος. Θα είμαι στην παραλία. Έχετε ρεπό!

One step at a time. One win at a time!



Coach Ataman knows how to motivate his players in his post-game speech! ?



Good morning, Greens... the weather is amazing today! ??#WeTheGreens #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/11DTPn9GaW