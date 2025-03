Παναθηναϊκός AKTOR: Τρελάθηκαν οι παίκτες με τα νέα αποδυτήρια στο ΟΑΚΑ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε να δημιουργηθούν αποδυτήρια από το NBA στο «κλειστό» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι και οι άνθρωποι του συλλόγου και της «White Veil» το έκαναν… πράξη.

Μάλιστα, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν αντίκρισαν για πρώτη φορά τα νέα αποδυτήρια και έμειναν έκπληκτοι με τους Ουένιεν Γκέιμπριελ και Τζέντι Οσμάν να μην μπορούν να το… πιστέψουν. Ιδιαίτερα ο Τούρκος διεθνής σούπερ σταρ.

Λίγο νωρίτερα, ο διεθνής σέντερ από το Νότιο Σουδάν είχε τονίσει: «Πρώτα από όλα είμαι εντυπωσιασμένος με το πόσο γρήγορα έγινε η ανακαίνιση στα αποδυτήρια. Συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη που το έκανε αυτό για εμάς, ώστε να είμαστε άνετοι εκεί. Σίγουρα είναι τα καλύτερα αποδυτήρια που έχω δει εδώ στην Ευρώπη. Το εκτιμώ αυτό. Θα βγάλω κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Όλα είναι πολύ άνετα. Συγκριτικά με το NBA λείπουν κάποια πράγματα. Στην Αμερική λατρεύουν τις τηλεοράσεις. Αλλά είναι πολύ καλά αποδυτήρια. Είναι ελίτ».

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε ένα μικρό… tease από τα νέα αποδυτήρια και οι… αποκαλύψεις στο κοινό θα γίνουν την Πέμπτη (06/03) στο επίσημο app της ομάδας, το Club 1908.

The transformation is complete and a new era begins ?☘️



Get ready for an exclusive first look of our all-new locker rooms, tomorrow on CLUB 1908! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Bs0II82QRf