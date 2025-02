Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Ο Ντάνιελ Τάις στη Μονακό του Σπανούλη

Ο Γερμανός ψηλός έμεινε ελεύθερος από τους Θάντερ, με τους οποίους είχε 4.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 16.3 λεπτά σε 38 αγώνες στο NBA.

Ο Τάις επιστρέφει έπειτα από οκτώ χρόνια στην Ευρώπη, όπου τελευταίος σταθμός του ήταν η Μπάμπεργκ, στην οποία έπαιξε την τριετία 2014-17. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Μονεγάσκοι θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που θα παίξει εκτός Γερμανίας, όπου φόρεσε επίσης τις φανέλες των Μπράουνσβαϊγκ και Ουλμ.

Στο NBA έπαιξε σε Σέλτικς, Μπουλς, Ρόκετς, Πέισερς, Κλίπερς και Πέλικανς, έχοντας αγωνιστεί με τους «Κέλτες» στα NBA Finals το 2022. Ο 32χρονος είναι φυσικά ενεργό μέλος της εθνικής Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και το χάλκινο στο Eurobasket 2022.

?️ Dᴀɴɪᴇʟ Tʜᴇɪs ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ ! ??



? Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l'Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine ?



Welcome Daniel !… pic.twitter.com/qHRuwHDEaw