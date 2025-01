EuroLeague: Επίσημα στο Άμπου Ντάμπι το Final 4 - Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια

Onsports team

Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει και επίσημα το Final Four 2025, καθώς η EuroLeague ανακοίνωσε πως η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το τριήμερο 23-25 Μαΐου.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως η διάθεση για τα εισιτήρια του Final Four θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση των ομάδων (3 Δεκεμβρίου), αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία (11-2), να διεξαχθεί το Final-4 του 2025 στο Άμπου Ντάμπι και οι μοναδικές ομάδες που μειοψήφισαν, ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός.

Το Etihad Arena, χωρητικότητας 12.000 θεατών στο μπάσκετ, θα φιλοξενήσει το Final 4 και βρίσκεται στην εκπληκτική προκυμαία του κόλπου Yas, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του Άμπου Ντάμπι. Από το άνοιγμά του το 2021, το Etihad Arena έχει καθιερωθεί γρήγορα ως χώρος κορυφαίας βαθμίδας, φιλοξενώντας μια μεγάλη ποικιλία αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων αγώνων UFC και αγώνων NBA, καθώς και συναυλίες διεθνούς φήμης καλλιτεχνών.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 23 Μαΐου στις 17:00 και στις 20:00 (ώρα Ελλάδας). Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Μαΐου στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πόλη του Άμπου Ντάμπι που έδειξε την εμπιστοσύνη της στην Euroleague Basketball», δήλωσε ο Dejan Bodiroga, Πρόεδρος της Euroleague Basketball. «Το να φέρουμε το Final Four στο Άμπου Ντάμπι είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα και μια αξιοσημείωτη ευκαιρία για να αναδείξουμε την ατμόσφαιρα της EuroLeague σε ένα νέο και διαφορετικό κοινό. Ταυτόχρονα, αυτή η συνεργασία εγγυάται στους πιστούς οπαδούς μας μια νέα εμπειρία σε μία από τις πιο σύγχρονες και φιλικές πόλεις προς τους τουρίστες, μαζί, θα παραδώσουμε άλλη μια διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου που θα ανεβάσει την EuroLeague σε νέα ύψη».



Ο HE Saood Al Hosani, υφυπουργός του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού – Άμπου Ντάμπι, δήλωσε: «Το Άμπου Ντάμπι έγινε γρήγορα το σπίτι του μπάσκετ στη Μέση Ανατολή και είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Ευρωλίγκα στο Εμιράτο – και στην περιοχή – για πρώτη φορά. Ένα κέντρο αθλητικής αριστείας, το Άμπου Ντάμπι θα προσφέρει στους φιλάθλους μια εμπειρία παγκόσμιας κλάσης στα γεγονότα του Final Four στο Etihad Arena, παρέχοντας ένα θερμό καλωσόρισμα και μια ποικιλία από αξιοθέατα και εμπειρίες εκτός από τους ίδιους τους αγώνες. Ανυπομονούμε να βρει η Ευρωλίγκα νέο κοινό εδώ στο Άμπου Ντάμπι και να επιδείξει για άλλη μια φορά την ικανότητα του προορισμού να φιλοξενεί μεγάλης κλίμακας διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις».



«Αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο για την EuroLeague και ένα σημαντικό βήμα στην παγκόσμια στρατηγική μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Paulius Motiejunas, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball. «Συνεργαζόμενοι με το Άμπου Ντάμπι, φέρνουμε την πιο εμβληματική μας εκδήλωση σε ένα δυναμικό νέο περιβάλλον που προσφέρει εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και πάθος για τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων».



Ο Matt Dwyer, SVP, Sports Management, IMG, πρόσθεσε: «Αυτή η συμφωνία που αλλάζει το παιχνίδι είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Euroleague Basketball, διευρύνει το παγκόσμιο αποτύπωμα της Λίγκας και δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη. Το Άμπου Ντάμπι θα προσφέρει μια παγκόσμιας κλάσης εμπειρία Final Four για παίκτες, ενδιαφερόμενους φορείς και οπαδούς της EuroLeague, εισάγοντας παράλληλα σε ένα εντελώς νέο κοινό τη μαγεία του ευρωπαϊκού μπάσκετ».



Ο Marcus Osborne, Γενικός Διευθυντής του Etihad Arena – Abu Dhabi, δήλωσε: «Ως ο κορυφαίος χώρος πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή, το Etihad Arena είναι μοναδικά εξοπλισμένο για να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία Final Four. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται απρόσκοπτα σε αγώνες μπάσκετ παγκόσμιας κλάσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου το παιχνίδι ζωντανεύει για κάθε θαυμαστή. Έχοντας φιλοξενήσει πολλούς αγώνες μπάσκετ υψηλού προφίλ, έχουμε δει από πρώτο χέρι πόσο παθιασμένο είναι το κοινό μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον χώρο να υποδέχεται τα καλύτερα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Άμπου Ντάμπι. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τις ομάδες, τους επισήμους και τους φιλάθλους στο Etihad Arena και να επιδείξουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία ψυχαγωγίας.»