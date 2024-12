Μπάγερν - Παναθηναϊκός AKTOR 69-80: «Γκρέμισε» το «κάστρο» του Μονάχου ο Πρωταθλητής Ευρώπης!

Δεν καταλαβαίνει ούτε από τραυματισμούς, ούτε από αήττητες έδρες, όταν παίζει ως Πρωταθλητής Ευρώπης!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στο τελευταίο του ευρωπαϊκό ματς για το 2024 έστησε ένα «πράσινο» πάρτι στο Μόναχο, εκεί όπου η Μπάγερν είχε κλείσει τον πρώτο γύρο με 8-0!

Με τους 2.000 φίλους τους να δίνει το σύνθημα από την εξέδρα, οι «πράσινοι» έδειξαν εξαιρετικά δείγματα γραφής και πανηγύρισαν την 11η νίκη τους, πιάνοντας στη βαθμολογία τους Βαυαρούς, κόντρα στους οποίους μετρούν πλέον 2-0, κάτι που σημαίνει ότι έχουν το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενες ισοβαθμίες.

Ο Κέντρικ Ναν «κεντούσε» σε ακόμα ένα παιχνίδι, μετρώντας 27 πόντους, ενώ εξαιρετικό ήταν στο ντεμπούτο του ο Ουένιεν Γκάμπριελ (6π., 8ριμπ., 6ταπ.). Η νίκη είχε φυσικά κι έντονο ελληνικό χρώμα με τον Σλούκα (11π., 8ασ., 4ριμπ.) να είναι ο… floor general του «τριφυλλιού» και τον Μήτογλου (15π., 9ριμπ.) να είναι… παντού!

