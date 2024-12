Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό» - Το συγκλονιστικό μήνυμα του Λεσόρ

Ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα περόνης, ωστόσο το ευχάριστο είναι ότι δεν έχει πειραχτεί η κνήμη του.

Ο Λεσόρ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Παρασκευής (20/12) κι αναμένεται να χρειαστεί κάτι περισσότερο από 4 μήνες για να επιστρέψει στη δράση. Ο ίδιος δεν έχασε το χαμόγελο του κι ανέβασε story αγκαλιά με τον γιο του μέσα στο ασθενοφόρο.

Λίγη ώρα αργότερα έστειλε και το πρώτο του μήνυμα, μετά τον τραυματισμό του. «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις προσευχές. Σας αγαπώ όλους. Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ», έγραψε στα social media.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever ??