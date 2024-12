Μάικ Τζέιμς: Οι «μπηχτές» μετά τις 17 βολές του Φουρνιέ στο Ολυμπιακός - Παρί | «Είναι υπερβολικές»

Ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 43 βολές στον αγώνα με την Παρί στο ΣΕΦ, αλλά παρά τη μεγάλη ανατροπή που έκανε, στο τέλος γνώρισε την ήττα από τη φετινή έκπληξη της Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρέθηκε 17 φορές στη «γραμμή της φιλανθρωπίας», κάτι που σχολίασε ο Μάικ Τζέιμς σε μήνυμα του στα social media. Ο Αμερικανός γκαρντ θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι διαιτητές.

«17 βολές είναι υπερβολικές. Lol», ήταν το σχόλιο του παίκτη της Μονακό, ο οποίος εκτέλεσε μόλις 3 βολές στο ματς με την Άλμπα. Στη συνέχεια, βέβαια, πήγε κάπως να τα… μαζέψει, γράφοντας ότι: «Αυτή η ανάρτηση έγινε καθαρά από απλή ζήλια lol».

