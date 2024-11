Παναθηναϊκός AKTOR: Σε κατάμεστο γήπεδο κόντρα στη Βίρτους – Sold out ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει απαιτητική εκτός έδρας αποστολή με τη Βίρτους στην Μπολόνια, στο δεύτερο μισό της τρίτης «διαβολοβδομάδας».

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα κληθούν να φύγουν με το «διπλό» από μια κατάμεστη «Unipol Arena», καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε sold out.

Η αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής (15/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports4HD.

Our home will be ?????? tomorrow against @EuroLeague Champs ??? pic.twitter.com/gK0Ro1icN7