Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Επίσημο! Sold out το ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

Το πρώτο «πράσινο» sold out στο νέο, λαμπερό και επιβλητικό ΟΑΚΑ είναι γεγονός!

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης έθεσαν πριν λίγες μέρες στη διάθεση των φιλάθλων τους τα εισιτήρια για όλα τα ματς της regular season στη Euroleague και φυσικά αυτά για το ντέρμπι έκαναν αμέσως... φτερά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαίωσε τις πληροφορίες κι ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 8 Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, λοιπόν, θα υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ και θέλει να πετύχει ακόμα μια νίκη μετά από τον θρίαμβο στο ΣΕΦ για την Greek Basketball League.

