EuroLeague: Επέλεξε από το Καλλιμάρμαρο την «καλύτερη φωτογραφία στην ιστορία του αθλητισμού»!

Δεν ήταν μόνο τα μάτια όλης της Ευρώπης στραμμένα στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο (21/9), αλλά ολόκληρου του κόσμου, με την Euroleague να απαντά σε ανάρτηση των Wisconsin Badgers για την καλύτερη φωτογραφία στην ιστορία του αθλητισμού.

Επιλέγοντας φυσικά μια εικόνα από όσα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (22/9) στο Καλλιμάρμαρο, ως την καλύτερη φωτογραφία στην ιστορία του αθλητισμού, σχολιάζοντας προς τους Αμερικανούς: «Έχω νέα για εσάς».

Η σχετική ανάρτηση:

I have news for you https://t.co/079b9WnztL pic.twitter.com/9fK7bocSi2