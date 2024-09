Παραμιλάει όλη η Ευρώπη με τη μεγαλειώδη βραδιά για τον Παύλο Γιαννακόπουλο στο Καλλιμάρμαρο

Θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη έγινε η ανεπανάληπτη βραδιά που διοργάνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τιμώντας την μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του συλλόγου, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Για μερικές ώρες η Αθήνα μετατράπηκε στην πρωτεύουσα του μπασκετικού πλανήτη.

Και η ομάδα της πόλης, ο Παναθηναϊκός, μαζί με τα... παιδιά της, τους χιλιάδες φιλάθλους του, τίμησαν τη μνήμη του πιο εμβληματικού παράγοντα του ελληνικού αθλητισμού όπως άξιζε στο μεγαλείο του.

Το σύνολο των κορυφαίων αθλητικών και μπασκετικών ιστοσελίδων έκαναν εκτενή αναφορά στη μυθική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο, παρουσιάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από το κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο.

Η αναφορά της «RELEVO» είναι χαρακτηριστική για το δέος που προκάλεσε αυτό το τουρνουά στο μπασκετικό κοινό: «Αυτό είναι το μπάσκετ», ανέφερε σε post στο X, για μια βραδιά που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όχι μόνο των περισσότερων από 40.000 θεατών που κατέκλεισαν το Παναθηναϊκό στάδιο.

To «Gigantes del basket» από την πλευρά του έγραψε: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι κάτι το μαγικό», ενώ το «Basketball Sphere», ανέφερε: «Παρτιζάν και Παναθηναϊκός έγραψαν στην Αθήνα μια ιστορία για να θυμούνται όλοι, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου».

Partizan and Panathinaikos wrote a story to remember in Athens, honoring the memory of Pavlos Giannakopoulos ✨

The victory belonged to the black-and-white team from Belgrade ?⚫

? Panathenaic Stadium #EuroLeague #kkp #paobcaktor #paobc #kkpartizan pic.twitter.com/bPy24jh4LR