Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να απολαύσουν 40.000 άνθρωποι ένα ιστορικό γεγονός - Το μπάσκετ ενώνει»

Το σπουδαιότερο τουρνουά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ διεξάγεται το Σάββατο (21/9).

Το 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτελεί πλέον θεσμό και φέτος είναι ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς θα διεξαχθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για την ιστορική βραδιά που θα ακολουθήσει, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να υποδέχεται τους προπονητές και τους αρχηγούς των τριών ομάδων που θα συμμετέχουν στο τουρνουά (Παρτιζάν, Εφές, Μακάμπι).

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR υπογράμμισε πως στόχος είναι να απολαύσουν 40.000 κάτι πραγματικά μεγάλο, ενώ για τη νέα σεζόν ξεκαθάρισε πως στόχος είναι να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, μιας και το μπάσκετ είναι για να ενώνει.

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλεσε «μεγάλο αδελφό» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και διηγήθηκε μια ιστορία για τον Παύλο Γιαννακόπουλο και τον Σέρβο τεχνικό!

Αναλυτικά όσα είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Σας καλωσορίζω στο 6ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Το φετινό τουρνουά είναι κάπως διαφορετικό. Ναι, συνεχίζουμε να έχουμε ίσως τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και τις ευχαριστώ. Αλλά δεν είναι μόνο ένα τουρνουά, είναι ένα πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό γεγονός. Είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας από το 1968 που θα διεξαχθεί στο Καλλιμάρμαρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που έδωσαν την άδειά τους για να γίνει πραγματικότητα. Ελπίζω Θεού θέλοντος ο καιρός να είναι καλός και 40.000 άνθρωποι να απολαύσουν κάτι πραγματικά μεγάλο. Νιώθω πως είμαι ανάμεσα σε φίλους. Η Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό σχέση ζωής. Χρόνια πολεμάμε μαζί, παλεύουμε για το καλό του μπάσκετ. Ευχαριστώ την Εφές που έρχεται συνέχεια. Έβλεπα τον Αταμάν με τα μπλε και έλεγα "θέλω να τον δω στα πράσινα". Και έγινε αυτό. Και η επιλογή αυτή στέφθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία. Κρατάω στο τέλος της Παρτιζάν και τον μεγάλο μου αδελφό τον Ζέλικο, ο οποίος όπου και να είναι πάντα ανταποκρίνεται. Θα πω και μια ιστορία. Ο πατέρας μου είχε ένα γραφείο στο σπίτι που το έχω αφήσει όπως ήταν. Αν μετρήσω τις φωτογραφίες, είναι ίσως περισσότερες αυτές που έχει με τον Ζέλικο παρά μαζί μου. Άρα το μεγάλος αδερφός, το πατέρας (σ.σ. που είπε ο Ομπράντοβιτς για τον Παύλο Γιαννακόπουλο) είναι κάτι που με μεγάλη χαρά και τιμή ακούω και συμφωνώ κι εγώ. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουν υγεία και να πετύχουν. Να δείξουμε ότι ο αθλητισμός είναι για να ενώνει. Δεν κοιτάμε χώρες, θρησκείες. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο, να περνάει ωραία και να φεύγουμε αγκαλιασμένοι».

Για το αν είχε φανταστεί ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο τον Παναθηναϊκό εμπορικά και αγωνιστικά μέσα σε ένα χρόνο: «Κοιτώντας την Euroleague και τα όσα γίνονται, βλέπω πως υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το άθλημα και θέλουν να το κάνουν καλύτερο και γνωρίζουν από επιχειρήσεις. Όταν αποφάσισα να βάλω λεφτά, ενέργεια και χρόνο στον Παναθηναϊκό στόχευα μόνο στην κορυφή. Για αυτό έφερα τον Αταμάν και τους παίκτες. Η κορυφή ήταν ο στόχος και το κάναμε σε έναν χρόνο. Φυσικά και το πίστευα, αν δε το πιστεύεις δεν μπορείς να πας πουθενά».

Για το αν θα καθιερωθεί να γίνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το τουρνουά: «Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ιστορικό. Φέτος θα είναι ιστορικό τουρνουά, ελπίζω του χρόνου το ΟΑΚΑ θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει όλα τα τουρνουά, ομάδες του ΝΒΑ, ομάδες από παντού».

Για το αν θέλει να γίνει θεσμός της Euroleague το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αν η επένδυση στο ΟΑΚΑ αποσκοπεί σε κάποια απόσβεση ή αν για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μπορεί να τα γκρεμίσει όλα όπως έλεγε ο Παύλος: «Το τουρνουά είναι ήδη στο καλεντάρι της Euroleague από ότι ξέρω. Μπορούν να γίνουν και τα δύο. Μπορείς να κάνεις τα καλύτερα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και να είναι και επένδυση. Πριν λίγα χρόνια είχα πει ότι δεν έχει νόημα να πετάς λεφτά σε μία τρύπα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι επιχείρηση που πρέπει να λειτουργεί με κανόνες και να υπάρχει και εμπειρία για τους οπαδούς».

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των προπονητών και των παικτών των 4 ομάδων που συμμετέχουν στο τουρνουά:

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ευχαριστώ τον Δημήτρη για την πρόσκληση. Ξέρετε τη σχέση που είχα με τον Παύλο και όλη την οικογένεια. Νιώθω πως ήμουν και εγώ μέρος της οικογένειας. Ήταν καθηγητής, πατέρας. Με βοήθησε όσο ήμουν εδώ. Είναι από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους στη ζωή μου. Συγχαρητήρια για την περσινή πορεία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι τα καλύτερα στην Εφές, την Μακάμπι και τον Παναθηναϊκό. Η Αθήνα είναι η πόλη μου, δεν νιώθω ξένος και νιώθω χαρούμενος που βλέπω φίλους όποτε έρχομαι».

Εργκίν Αταμάν: «Καλώς ήρθατε όλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος να υποδεχόμαστε ως ομάδα, αλλά και εγώ προσωπικά τρεις σπουδαίες ομάδες και τρεις σπουδαίους προπονητές, όπως το είδωλο μου στην αρχή της καριέρας μου, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τρεις καταπληκτικούς παίκτες, με έναν εκ των οποίων κατακτήσαμε δύο συνεχόμενες Euroleague, τον Σέιν Λάρκιν, κάτι το οποίο ελπίζω να καταφέρουμε φέτος με τον Κώστα Σλούκα. Συγχαρητήρια και στον Τζον Μπαρτολομέο που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρυσι και τον αντιμετωπίσαμε πέρυσι στα playoffs. Από όταν ξεκίνησα με τον Παναθηναϊκό κατάλαβα την ποιότητα και την κουλτούρα της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, την κουλτούρα της οικογένειας Γιαννακόπουλου που ξεκίνησε με τον Παύλο και συνεχίζεται με τον Δημήτρη. Ελπίζω το συγκεκριμένο τουρνουά να είναι κάτι ξεχωριστό ειδικά σε αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο. Το μπάσκετ όμως δεν είναι μόνο το παιχνίδι και οι τίτλοι, είναι επίσης κάτι ξεχωριστό, κάτι που σχετίζεται με την κουλτούρα, είναι ένα σόου. Αυτό που θα φανεί από το τουρνουά είναι ότι ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους».

Για το αν είναι πιο δύσκολο το να πας από 17ος στο να κατακτήσεις το τρόπαιο ή το να κάνεις το back to back: «Όπως είπε ο Ζέλικο το παρελθόν είναι το παρελθόν. Νέα σεζόν. Να χαρούν όλοι το αστέρι μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Τότε ξεκινάει νέα σεζόν, με νέους στόχους. Όλες οι ομάδες είναι καλύτερες, με σπουδαίες μεταγραφές. Θα είναι δύσκολη σεζόν, δεν έχει σημασία που κερδίσαμε πέρσι. Για εσάς είναι back to back για εμένα είναι ακόμη μία διοργάνωση που ο στόχος μας, όπως και των άλλων ομάδων, είναι να πάμε στο Final Four και να πάρουμε τον τίτλο»

Κώστας Σλούκας: «Όλοι γνωρίζουμε τι εστί ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ. Είναι ο πατριάρχης του παναθηναϊκού οράματος. Είναι σπέσιαλ αυτό το τουρνουά λόγω του ότι θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλες τις ομάδες και να απολαύσουν όλοι την τρομερή ατμόσφαιρα».

Για το πόσα χρόνια έχει να παίξει σε ανοιχτό γήπεδο και για το αν αλλάζει η τακτική σε ανοιχτό γήπεδο: «Με έκανες να σκεφτώ και να παώ πολύ πίσω. Τελευταία φορά μπορεί να είναι και όταν ήμουν 13. Είμαστε από τους καλομαθημένους αθλητές, έτσι μαθαίνουμε και τα παιδιά μας. Οι συνθήκες τότε δεν ήταν ιδανικές. Ήταν πρόβλημα ο ήλιος, ο αέρας. Μακάρι να γίνει το τουρνουά με καλό καιρό. Το πιο σημαντικό είναι να απολαύσει ο κόσμος μία φανταστική ατμόσφαιρα και οι παίκτες και οι προπονητές να έχουν στη μνήμη τους για πάντα αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή».

Για το αν μπορεί να γραφτεί πιο ωραία ιστορία από πέρσι: «Η περσινή ήταν μαγική χρονιά. Αλλά αυτό που μετράει είναι το τώρα και το μέλλον. Είμαστε στην αρχή νέας σεζόν. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό γνωρίζεις πως ζεις από τους τίτλους. Ζεις με την πίεση. Το παρελθόν είναι το παρελθόν όπως είπε ο Ζέλικο, όλοι θυμούνται το τώρα και το μέλλον. Είμαστε εδώ για το μέλλον».

Για το αν ήταν προπομπός το ότι κέρδισε το τουρνουά πέρσι με το δικό του καλάθι: «Ήταν ένας καλός οιωνός. Παρόλο που προτιμώ να κερδίζουμε πιο εύκολα και όχι στην τελευταία κατοχή. Υπήρχαν πολλές φιλοδοξίες, άγχος πέρσι γιατί χτιζόταν κάτι όμορφο αλλά από την αρχή. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι πρέπει να μοχθήσεις για να κάνεις κάτι εύκολο. Ήταν δύσκολη χρονιά αλλά τελείωσε με το πρωτάθλημα και την Euroleague και θα μείνει στις καρδιές μας».

Όντεντ Κάτας (προπονητής Μακάμπι): «Σας ευχαριστώ που μας έχετε εδώ. Αυτό το τουρνουά είναι παράδοση πλέον για εμας. Είναι σημαντικό, όπως και η σύνδεση που έχουμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη σε όλους τους παίκτες και τους προπονητές και καλή επιτυχία. Ανυπομονούμε για μία σεζόν γεμάτη προκλήσεις».

Τζον ΝτιΜπαρτολομέο (αρχηγός Μακάμπι): «Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόκληση. Είναι πλέον μέρος της προετοιμασίας μας. Έχουμε έρθει αρκετές φορές και η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική και το τουρνουά υψηλού επιπέδου. Ανυπομονώ για το τουρνουά και την σεζόν και εύχομαι σε όλες τις ομάδες καλή τύχη».

Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς (προπονητής Εφές): «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, με σπουδαίους παίκτες και προπονητές γύρω μας. Είναι μεγάλη τιμή που είμαστε εδώ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά φέτος που θα γίνει κάτω από τον ουρανό, σε ανοιχτό γήπεδο, στο Καλλιμάρμαρο. Είμαστε χαρούμενοι και ευχόμαστε καλή σεζόν σε όλους, αλλά και να χαρούν το τουρνουά και την σεζόν. Ευχαριστούμε που μας έχετε και ανυπομονούμε για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας".

Σέιν Λάρκιν (αρχηγός Εφές): «Να πω ευχαριστώ που μας έχετε και φέτος. Είναι σπουδαίο τουρνουά για να δούμε πού βρισκόμαστε κόντρα σε καλές ομάδες. Πέρυσι ήταν σπουδαία η ατμόσφαιρα και είμαστε ενθουσιασμένοι, θα είναι έτσι και φέτος. Θα Είναι μία μεγάλη πρόκληση, ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Το πρόγραμμα του 6ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

19.00: Anadolu Efes Istanbul- Maccabi Playtika Tel Aviv

22.00: Partizan Mozzart Bet Belgrade – Panathinaikos AKTOR Athens