Euroleague: Υπόκλιση σε Παναθηναϊκό AKTOR για το sold out στο «Π. Γιαννακόπουλος»

Η 6η έκδοση του τουρνουά που γίνεται στη μνήμη του εμβληματικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, Παύλου Γιαννακόπουλου, θα έχει ιστορική σημασία, καθώς θα διεξαχθεί στο ιστορικότερο στάδιο του κόσμου, το Καλλιμάρμαρο.

Μάλιστα, οι οπαδοί των «πράσινων» ανταποκρίθηκαν σχεδόν… άμεσα στο κάλεσμα των Πρωταθλητών Ευρώπης, μια και λίγες ώρες μετά την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, σημειώθηκε sold out και 35.000 «μαγικά χαρτάκια» έκαναν… φτερά.

Έτσι, η Euroleague υποκλίθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR για τη μαζική εξασφάλιση των εισιτηρίων του ιστορικού τουρνουά στο Παναθηναϊκό Στάδιο. «Το πιο καυτό εισιτήριο στην πόλη», έγραψε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ποιος κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήριο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σ’ αυτό το υπέροχο στάδιο;».

The hottest ticket in TOWN ?



Who managed to secure a ticket to the Pavlos Giannakopoulos tournament in such an incredible venue?#EveryGameMatters pic.twitter.com/OOHuqUrfRl