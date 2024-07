Ολυμπιακός: Τέλος από τους «ερυθρόλευκους» ο Μιχάλης Λούντζης

Με ένα ποστ στα social media ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας γκαρντ δεν θα φοράει από τη νέα αγωνιστική περίοδο τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Μιχάλη Λούντζη για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. «Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου!», αναφέρει η ομάδα του Πειραιά.

?? Thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC! We wish you all the best in your career! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC… pic.twitter.com/XKvzCoaPbC