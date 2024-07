Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει στο «τριφύλλι» ο Μπαλτσερόφσκι

Η Μάλαγα εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για τον Πολωνό ψηλό, ωστόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να τον κρατήσει στο ρόστερ του.

Οι «πράσινοι» είχαν τη δυνατότητα να κάνουν opt-out στο συμβόλαιο του παίκτη μέχρι τις 12 Ιουλίου. Δεν το έπραξε, όμως, καθώς ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να του δώσει ακόμα μια ευκαιρία.

Την παραμονή του Μπαλτσερόφσκι στον Παναθηναϊκό AKTOR επιβεβαίωσε κι ο μάνατζερ του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. «Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι θα μείνει για ακόμα μία σεζόν στον Παναθηναϊκό AKTOR», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Aleksander Balcerowski will stay one more season with Panathinaikos!#BeoBasket