Παναθηναϊκός AKTOR: «Βουντού, βουντού και πράσινη μαγεία» από τον Λεσόρ – Οι κορυφαίες στιγμές του

Ο Ματίας Λεσόρ είχε καθοριστική συμμετοχή στην κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Γάλλος ψηλός, μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης την τελευταία 20ετία που συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης με δύο διαφορετικές ομάδες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα video 2’34’’ με τις καλύτερες στιγμές του παίκτη. Θεματικά καρφώματα, εντυπωσιακές τάπες, αλλά κι ένα ωραίο φινάλε, με τον Λεσόρ να τραγουδάει «βουντού, βουντού και πράσινη μαγεία» μαζί με τον κόσμο του «τριφυλλιού», μετά την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού.

.@ThiasLsf season 2023/24 highlights ????



P.S.: Our favourite is the “VOODOO VOODOO” moment ?#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #highlights pic.twitter.com/iOsfsR5lwH