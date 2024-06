Μονακό: Τρολάρισμα για τον Μάικ Τζέιμς στον Ολυμπιακό με... κλάμα του Κέβιν Χαρτ (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μονακό μέχρι το 2027, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο και οριστικό τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Αμερικανό γκαρντ να συνεχίζει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, με αφορμή κάποια σχόλια φιλάθλων των Πειραιωτών για «ξοφλημένο παίκτη», μετά τη συγκεκριμένη του απόφαση, ο αγγλικός λογαριασμός των Μονεγάσκων στο twitter αποφάσισε να τρολάρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

You are writing poems about Mike, so don't lie to yourself ? pic.twitter.com/d12GVkJdQo