Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Λούκα Ντόντσιτς «υποκλίθηκε» στο «πράσινο» ΟΑΚΑ! (video)

Ο Σλοβένος «σταρ» ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου των Μάβερικς πριν τα NBA Finals.

Ο Λούκα Ντόντσιτς θυμήθηκε το Game 1 των playoffs της Euroleague, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε εκείνο το ματς, που έγινε στις 17 Απριλίου 2018, το «τριφύλλι» είχε «ισοπεδώσει» (95-67) τη «βασίλισσα» στο «ηφαίστειο» του ΟΑΚΑ.

Luka Doncic on the craziest environment he's played in:



"It was quarterfinals of EuroLeague against Panathinaikos in Panathinaikos. The crowd went crazy. They started winning 20-0. Imagine that."



EuroLeague is different. This is why Doncic is built for the big moment.