Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς αποθέωσε στον Κώστα Σλούκα – «Το όνομά του στη συζήτηση για τον GOAT»

Ο Κώστας Σλούκας ηγήθηκε του Παναθηναϊκού AKTOR στην πορεία του ως την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού τροπαίου του.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» πανηγύρισε το τέταρτο τρόπαιο Euroleague της καριέρας του κι αποθεώνεται (δικαίως) από συμπαίκτες, αλλά κι αντιπάλους.

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας εξ αυτών που στάζει… μέλι για τον Σλούκα, υποστηρίζοντας ότι το όνομα του θα πρέπει να βρίσκεται στη συζήτηση για τον GOAT (Greatest Of All Time), ήτοι του κορυφαίου όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ότι: «Εντάξει, δεν λέω ότι ο Σλούκας είναι ο GOAT ή ο δικός μου GOAT, ΑΛΛΑ πρέπει να αρχίσει το όνομά του να αναφέρεται σε αυτή τη συζήτηση».

