Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Αταμάν τήρησε την υπόσχεσή του - «Θέλατε το έβδομο αστέρι… Είναι εδώ» (vid)

Ο Τούρκος τεχνικός ήρθε στο «τριφύλλι» με έναν στόχο, να φέρει και πάλι την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Αταμάν έκανε τον Παναθηναϊκό AKTOR… εφτάστερο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

Ο έμπειρος προπονητής, μιλώντας από το ανοιχτό πούλμαν που μετέφερε τους «πράσινους» στο ΟΑΚΑ, είπε προς τον κόσμο: «Θέλατε το έβδομο αστέρι, το έβδομο αστέρι είναι εδώ».

Coach Ataman: «You want the 7th star, 7th star is there!» ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/GwARKPJf6M