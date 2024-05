Ο Παναθηναϊκός AKTOR σήκωσε το 7ο στον ουρανό του Βερολίνου – Δείτε highlights κι απονομή

Ο Παναθηναϊκός AKTOR νίκησε στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης κι έραψε το έβδομο αστέρι στο Βερολίνο.

Οι στιγμές που διαδραματίστηκαν στιγμές πριν από τη λήξη, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα ήταν μοναδικές και δύσκολα μπορεί κάποιος να τις περιγράψει με λέξεις.

Incredible scenes on the court ☘️? @paobcgr pic.twitter.com/ZXX2MoXjv8

Ο MVP του Final Four, Κώστας Σλούκας κι ο πρωτεργάτης της σπουδαίας επιτυχίας, Εργκίν Αταμάν ήταν αυτοί που σήκωσαν πρώτοι το τρόπαιο. Ήταν μια μοναδική στιγμή που άπαντες στον Παναθηναϊκό AKTOR περίμεναν 13 χρόνια.

Δείτε το video με την απονομή του τροπαίου στον Πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό AKTOR

It's the moment you've waited for @paobcgr fans...



Lift the Trophy HIGH #F4GLORY pic.twitter.com/03bKAOZqBQ