Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επίσημο το sold out για το Game 5

«Φτερά» έκαναν τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα της Τρίτης του Πάσχα (7/5), όπου θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Η δίψα του κόσμου του «τριφυλλιού» ήταν πολύ μεγάλη κι είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις έφτασαν τις 100.000. Μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια «εξαφανίστηκαν» με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να ανακοινώσει sold out.

Η ανάρτηση των «πράσινων» για το Game 5

SOLD OUT IN A FLASH! ?



All tickets were gone in only 6 hours!



A roaring crowd awaits ?☘️#PAOFans, you are amazing! Let’s break the sound records too ?#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/ckROAKu9bs